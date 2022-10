Hamilton is overtuigd van tekenen nieuw contract bij Mercedes

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat de komende maanden met het Formule 1-team van Mercedes praten over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt eind volgend jaar af, maar de 37-jarige Brit wil graag nog even door met racen bij Mercedes. “We gaan het erover hebben en zullen een akkoord sluiten”, zei de coureur in een interview.

“Ik wil blijven racen. Ik hou van wat ik doe. Ik doe dit al dertig jaar en ik heb niet het gevoel dat ik moet stoppen”, aldus de huidige nummer 6 van de WK-stand. Hamilton rijdt sinds 2013 met veel succes voor Mercedes na zijn komst van McLaren. De Brit greep vorig jaar naast zijn achtste wereldtitel doordat Max Verstappen er in de laatste race mee aan de haal ging. Daarna waren er twijfels of de teleurgestelde Hamilton nog zou doorgaan.

Hamilton gaf eerder al aan graag nog een keer voor zijn achtste wereldtitel te gaan. “Omdat geen enkele coureur dat ooit heeft gepresteerd, wil ik dat proberen. Voor mij zal het voelen alsof het mijn eerste wereldtitel is, want zo benader ik het.” Hamilton is samen met Michael Schumacher recordhouder met zeven wereldtitels.

Dit weekend staat de Grote Prijs van Mexico op het programma in de Formule 1. Max Verstappen is al zeker van de wereldtitel.