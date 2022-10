Handbalsters winnen in Golden League van favoriet Noorwegen

De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste wedstrijd in de tweede ronde van de Golden League gewonnen van Noorwegen. Het werd tegen de favoriet, 24-33. De ploeg van bondscoach Per Johansson speelde een sterke eerste helft en sloeg daarin een gat van vijf doelpunten (13-18). In het tweede bedrijf kwam de regerend wereld- en Europees kampioen niet dichterbij.

Zaterdag vervolgt Nederland het oefentoernooi met een wedstrijd tegen Braziliƫ. De Golden League wordt zondag afgesloten tegen Denemarken.