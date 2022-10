Mexico doet gooi naar Olympische Spelen 2036

Mexico heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2036. Dat heeft het Mexicaanse olympisch comité, dat binnenkort het honderdjarig bestaan viert, bekendgemaakt.

Mexico organiseerde de Spelen eerder in 1968 en is het eerste land dat de kandidatuur voor 2036 naar buiten heeft gebracht. Egypte zou ook op het punt staan zich kandidaat te stellen.

De eerstvolgende Spelen worden in 2024 in Parijs gehouden. Daarna zijn Los Angeles (2028) en Brisbane (2032) aan de beurt. Mexico is een van de landen waar in 2026 het WK voetbal wordt gehouden. De duels van dat toernooi zijn verder in de Verenigde Staten en Canada. Mexico organiseerde het WK voetbal eerder in 1970 en 1986.