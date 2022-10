Pogacar heeft nu al zin in Tour voor klimmers

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar zei donderdag na de presentatie van het routeschema nu al uit te zien naar de Tour de France van 2023. De Sloveen van UAE Team Emirates, winnaar van de Tour in 2020 en 2021 maar dit jaar onttroond door de Deen Jonas Vingegaard, voorziet een loodzware Tour.

“Ik ben supergemotiveerd om de Tour weer te winnen. Het is een mooie route, met meteen in Baskenland al een paar pittige etappes en kort daarna de Pyreneeën”, zei de 24-jarige Pogacar, met een geschat jaarinkomen van ongeveer 7 miljoen euro naar verluidt de best betaalde wielrenner ter wereld. Hij liet weten meteen na de winter in de Pyreneeën te zullen gaan trainen.

Pogacar was aanwezig bij de presentatie in Parijs. Vingegaard ontbrak daar omdat hij een door Tourorganisator ASO georganiseerd criterium in Singapore rijdt.

Pogacar pakte bij zijn eerste Tourzege de gele trui op de voorlaatste dag af van zijn landgenoot Primoz Roglic. Het jaar erop vormde een sterk optreden aan het einde van de eerste week de basis voor zijn tweede eindzege. “De eerste week is zwaar”, keek hij vooruit naar volgend jaar. “Maar de laatste week is nog veel zwaarder. Ik ben een renner die graag aanvalt, maar in de Tour moet je soms iets behoudender rijden.”