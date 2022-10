Teambaas Lefevere zegt niets over deelname Evenepoel aan Tour

Volgens Patrick Lefevere, manager van de Belgische wielerploeg Quick-Step – Alpha Vinyl, is nog lang niet besloten of Remco Evenepoel volgend jaar zijn debuut maakt in de Ronde van Frankrijk. De kersverse wereldkampioen en winnaar van de Ronde van Spanje was niet aanwezig bij de presentatie van het Tourschema in Parijs. “Ik kan nog niets zegen omdat ook ik vandaag pas voor het eerst het routeschema zie”, hield Lefevere zich op de vlakte.

Donderdag bleek in ieder geval dat het zeker geen Tour voor tijdrijders is, met maar één lastige race tegen de klok aan het begin van de derde week. De Giro d’Italia, met heel wat meer tijdritkilometers, lijkt daarom meer geschikt voor de 22-jarige Belg. “Er wordt door de media te veel nadruk gelegd op de tijdritten”, vindt Lefevere. “Er zijn nog heel wat andere ritten. Remco heeft dit jaar in de Vuelta bewezen dat hij de anderen bergop kan lossen en een bergetappe kan winnen. Het hoeft niet altijd in tijdritten te gebeuren.”

Tourbaas Christian Prudhomme ziet Evenepoel graag aan de start staan, begin juli in Bilbao. “We kijken uit naar zijn komst, welk jaar hij ook kiest”, zei de Fransman.