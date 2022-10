Tour de France mikt op ontknoping in Vogezen

De ontknoping van de Tour de France van volgend jaar moet plaatsvinden in de Vogezen. Het routeschema wordt donderdag om 11.30 uur in Parijs onthuld. Bekend was al dat de start op 1 juli is in Bilbao en dat het peloton na nog een etappe in Baskenland op de derde dag naar Frankrijk koerst. Persbureau AFP weet inmiddels dat op de voorlaatste dag ditmaal geen tijdrit wordt verreden, maar een zware bergrit in de Vogezen.

Het wordt een korte rit vanuit Belfort waarin zes bergen zijn opgenomen – Ballon d’Alsace, Croix des Moinats, Grosse Pierre, Schlucht, Petit Ballon, Platzerwasel – voordat gefinisht wordt in het skigebied Le Markstein. “Een prachtig gebied voor een geweldig eindgevecht”, zegt Thierry Gouvenou, namens Tourorganisator ASO belast met het parcours. “Ik verwacht dat de beste renners in het algemeen klassement zullen vechten in deze etappe. We zitten aan het einde van een lastige Tour. Er zal veel vermoeidheid zijn en sommige renners zullen nog bang zijn voor een inzinking”, aldus Gouvenou tegenover AFP.