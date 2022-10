WADA naar sporttribunaal als Russen dopingzaak Valieva stilhouden

Het mondiale antidopingbureau WADA zal bij het sporttribunaal CAS een zaak beginnen tegen het Russisch antidopingbureau Rusada, als die niet snel de vertraging in het onderzoek van kunstschaatsster Kamila Valieva oplost. Voorzitter Witold Banka sprak zijn zorgen over de voortdurende vertraging in de zaak uit via Twitter.

Rusada kwam vorige week met een korte verklaring waarin het aangaf het onderzoek en de uitspraak geheim te houden. Omdat Valieva 15 jaar was op het moment van de positieve dopingtest en daarmee minderjarig, is Rusada niet verplicht om details van de zaak naar buiten te brengen. WADA wees er echter op dat de kwestie al openbaar is sinds de kunstschaatsster begin dit jaar tijdens de Olympische Spelen van Beijing verzeild raakte in de dopingaffaire.

Valieva leidde Rusland in Beijing naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op een verboden middel. Het leidde tot een dagenlange rel op de Winterspelen. Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva ondanks haar dopingzaak toch mocht meedoen aan het individuele toernooi. Vanwege haar minderjarigheid genoot ze een ‘beschermde status’. De topfavoriete eindigde daar na een mislukte vrije kür als vierde.