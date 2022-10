7 miljoen dollar boete en minder ontwikkelingstijd voor Red Bull

Red Bull Racing moet een boete van 7 miljoen dollar betalen wegens het overschrijden van het budgetplafond. Bovendien krijgt het team van regerend wereldkampioen Max Verstappen 10 procent minder tijd om de auto te ontwikkelen, aldus de internationale autosportfederatie FIA.

Volgens de FIA is er “geen bewijs dat Red Bull te kwader trouw, oneerlijk of frauduleus heeft gehandeld, noch opzettelijk informatie voor de financiële afdeling heeft verborgen”, meldt FIA in een verklaring.

“Het nieuwe financiële reglement is zeer complex en de teams moesten zich er voor het eerst aan houden. Red Bull Racing werd in overtreding bevonden, maar de financiële afdeling erkende dat Red Bull Racing tijdens het beoordelingsproces coöperatief heeft gehandeld en heeft geprobeerd aanvullende informatie en bewijs te verstrekken wanneer daar tijdig om werd gevraagd.”

Het team van Verstappen heeft vorig jaar meer geld uitgegeven dan was toegestaan voor het bouwen en ontwikkelen van de auto. Het betrof volgens de FIA een kleine overschrijding van het kostenplafond van 145 miljoen dollar. In totaal zou het volgens de federatie gaan om een overschrijding van 1,6 procent, oftewel iets meer dan 2 miljoen euro.

Aangezien bij Red Bull een “kleine overschrijding” werd aangetroffen, kon de federatie niet al te zwaar straffen. Alleen als het om een “behoorlijke overschrijding” van de kostenlimiet gaat, kan de bond WK-punten aftrekken. De wereldtitel van Verstappen, die hij vorig jaar in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi behaalde, was dus niet in gevaar.

Red Bull heeft de straf geaccepteerd. De gesprekken tussen het team en de FIA werden vorig weekend tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten opgeschort vanwege het overlijden van Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz.

Dit weekend staat de Grote Prijs van Mexico op het programma. Verstappen is al zeker van de wereldtitel en Red Bull kan niet meer achterhaald worden bij de constructeurs.

Red Bull geeft vrijdag een persconferentie om een toelichting te geven.