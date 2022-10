Alpine meldt dat Alonso zevende plaats GP Austin alsnog behoudt

Autocoureur Fernando Alonso en zijn ploeg Alpine zijn met succes in beroep gegaan tegen een tijdstraf van 30 seconden die de Spanjaard na de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 kreeg. Daardoor verloor de tweevoudig wereldkampioen zijn zevende plaats. “Ons team is blij met de beslissing om hem de zevende plaats en 6 punten voor het WK te laten behouden”, meldt Alpine.

Alonso moest zondag zijn zevende plaats inleveren nadat stewards een protest van het rivaliserende team Haas over de veiligheid van zijn auto hadden toegekend. De Spanjaard had tijdens de race een stevige aanrijding met de Aston Martin van Lance Stroll, maar hij slaagde erin zijn auto op de baan te houden en door te rijden. Wel zat zijn rechterspiegel los. Haas vond dat onveilig en voerde aan dat Alonso naar de pitstraat had moeten rijden voor reparatie. De stewards gaven Haas gelijk en door de tijdstraf zakte Alonso naar de veertiende plaats, buiten de WK-punten.

Alpine ging in beroep omdat het team vindt dat de auto van Alonso veilig genoeg was. Bovendien zou Haas het protest te laat hebben ingediend.