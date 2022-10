Darter Van Gerwen uitgeschakeld in eerste ronde op EK

Darter Michael van Gerwen is in de eerste ronde van de Europese kampioenschappen uitgeschakeld. De 33-jarige Brabander verloor in het Duitse Dortmund met 6-5 van de Engelse darter Chris Dobey.

Van Gerwen had bij 5-4 twee pijlen voor de zege, maar miste. Hij zag vervolgens Dobey, die eerder in de partij een grote voorsprong had verspeeld, de stand gelijktrekken naar 5-5. In de laatste leg nam Dobey het initiatief over met twee scores van 180. Met dubbel twaalf gooide de Engelsman vervolgens de partij uit.

Van Gerwen won eerder het EK vier keer. Van 2014 tot en met 2017 was hij de beste.