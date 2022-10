Liesblessure houdt schaatser Nuis weg bij kwalificatietoernooi

Kjeld Nuis komt dit weekeinde bij het kwalificatietoernooi voor de eerstkomende wereldbekerwedstrijden niet in actie. De schaatser van Team Reggeborgh is te ernstig geblesseerd aan zijn lies.

Nuis liep de blessure donderdag op tijdens een training in Thialf. De drievoudig olympisch kampioen meldde zich af voor de 500 meter en liet vrijdag een MRI-scan maken. Daar kwam uit naar voren dat hij niet op tijd fit is voor de 1000 en 1500 meter die later dit weekeinde op het programma staan.

“De blessure lijkt mee te vallen. Er is geen grote schade, geen scheur”, meldt de teammanager van Reggeborgh. “Maar Kjeld heeft nu wel pijn. Als hij dit weekeinde gaat schaatsen, wordt dat waarschijnlijk alleen maar erger. Het kan wel een paar weken gaan duren, vermoed ik.”

Bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf plaatsen de beste vijf schaatsers per afstand zich voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen. In het geval van blessures of calamiteiten, kan schaatsbond KNSB schaatsers aanwijzen voor deelname. Voor Nuis, die in februari goud won op de 1500 meter bij de Spelen, is de kans groot dat de KNSB een uitzondering maakt.