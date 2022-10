Red Bull-baas Horner accepteert ‘draconische straf’ met tegenzin

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, noemt de straf die het heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond draconisch. De autosportbond FIA legde het team van wereldkampioen Max Verstappen een boete van 7 miljoen dollar op en een korting van 10 procent op de tijd om de nieuwe auto te ontwikkelen.

De renstal moet de miljoenen boete binnen 30 dagen betalen, maar Horner vond vooral de korting op de tijd voor in de windtunnel en de aerodynamische ontwikkeling van de wagen ‘een draconische maatregel’. “Het zal effect hebben op het prestaties op de baan volgend jaar”, zei Horner op een persconferentie vanuit Mexico-Stad waar hij inging op de details van de overschrijding en de straf vooraf aan de eerste training voor de Grote Prijs van Mexico.

De FIA maakte bekend dat Red Bull een overschrijding van ongeveer 2 miljoen dollar had van het kostenplafond van 145 miljoen dollar. Volgens Horner had dat deels te maken met een niet meegerekende belastingaftrek, waardoor de daadwerkelijke overschrijding maar ongeveer 500.000 dollar was, een totaal van 0,37 procent.

Red Bull heeft de straf desondanks geaccepteerd. Het team wil volgens Horner geen maandenlange procedure en ziet het in het belang van iedereen dat “de zaak gesloten wordt”. “We accepteren deze straffen met tegenzin en het is goed voor de sport om dit achter ons te laten”, aldus de teambaas van Verstappen.