Red Bull gaat tekst en uitleg geven over budgetoverschrijding

Formule 1-team Red Bull van wereldkampioen Max Verstappen heeft een persconferentie aangekondigd waarin ze de details over de budgetoverschrijding en de mogelijke straf bekendmaken. Het team gaat vrijdag tekst en uitleg geven op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad, waar dit weekend de Grote Prijs van Mexico wordt verreden.

Red Bull wilde in de aankondiging niet verder in gaan op het schikkingsvoorstel dat het van autosportbond FIA heeft gekregen. Tot de aankondiging is het team niet in staat verdere informatie te geven over een ‘geaccepteerd schikkingsvoorstel’, zegt Red Bull. Verschillende media melden dat Red Bull een boete moet betalen en wellicht gekort wordt op de aerodynamische testen.

De FIA bracht ruim twee weken geleden naar buiten dat Red Bull in het jaar 2021 meer geld had uitgegeven dan was toegestaan volgens het kostenplafond van 145 miljoen dollar. Het gaat om een ‘kleine’ overschrijding en dat betekent minder dan 5 procent. De renstal had daarvoor een schikkingsvoorstel ontvangen. De gesprekken tussen het team van wereldkampioen Max Verstappen en de internationale autosportfederatie FIA werden vorig weekend tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten opgeschort vanwege het overlijden van Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz.

Wereldkampioen Verstappen zei donderdag dat hij zich gefrustreerd voelde door de zaak en dat ze bij Red Bull nog steeds verrast zijn door het besluit in hun nadeel. “Van onze kant gezien vinden we dat we niets verkeerd hebben gedaan. Sommige zaken zijn in het budgetplafond meegenomen, die heel onverwacht zijn, maar we zullen het moeten accepteren. Het is niet aan mij om te beslissen wat juist is.”

Verstappen zei verder dat hij het van zich af kan schudden, net zoals hij heeft gedaan met de nasleep van de seizoensfinale vorig seizoen in Abu Dhabi, waar hij na een bizarre slotfase zijn eerste wereldtitel veroverde. Hij betwijfelde echter of zijn concurrenten dat ook kunnen. “Ze zijn toch boos. Dus het maakt niet uit wat je zegt of doet.”

De wereldkampioen kan in de resterende races zijn veertiende overwinning van het seizoen behalen. Daarmee krijgt hij het record van de meeste zeges in één seizoen, dat hij sinds afgelopen zondag deelt met Michael Schumacher en Sebastian Vettel, alleen in handen. “Natuurlijk zullen we proberen te winnen, maar dat volgt vanzelf uit het feit dat de auto goed is. Het is een ongelofelijk jaar geweest. Als je kijkt naar het seizoen tot nu toe heeft het team het geweldig gedaan.”