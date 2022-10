Schaatsers strijden in Heerenveen om tickets voor wereldbeker

De langebaanschaatsers strijden vanaf vrijdag drie dagen om tickets voor de wereldbekerwedstrijden op het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf in Heerenveen.

De eerste grote wedstrijd in het post-olympische seizoen is er ook een van schaatsers bij nieuwe ploegen. Zo start Patrick Roest in het groen van Team Reggeborgh. Jutta Leerdam en Jorrit Bergsma rijden vanaf dit seizoen voor het eerst in het geel-zwart van Jumbo-Visma. Het is het eerste seizoen zonder schaatsers Ireen Wüst en Sven Kramer, die afgelopen maart afscheid hebben genomen.

De mannen rijden vrijdag vanaf 17.00 uur de 5000 meter en twee keer een 500 meter. De vrouwen komen in actie op de 1500 meter. Op iedere afstand zijn vijf startbewijzen voor de wereldbekerwedstrijden te verdienen. De eerste World Cup is op 11 november in het Noorse Stavanger.