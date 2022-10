Schaatsster Rijpma-De Jong in Thialf snelste op 1500 meter

Antoinette Rijpma-De Jong heeft bij kwalificatiewedstrijden voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden de 1500 meter gewonnen. De schaatsster zette in Thialf een tijd neer van 1.54,71. Marijke Groenewoud eindigde in 1.55,55 als tweede, voor Jutta Leerdam: 1.56,52. Leerdam stapte de voorbije zomer over naar het team van Jumbo-Visma.

Joy Beune en Reina Anema hadden vrijdag ook reden tot juichen. Zij eindigdn als respectievelijk vierde en vijfde, in 1.57,10 en 1.57,63.

De eerste vijf schaatssters plaatsten zich voor de vier wereldbekerwedstrijden in november en december, in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).

Irene Schouten, drievoudig olympisch kampioene bij de Spelen van Beijing, zette de achtste tijd neer op de 1500 meter. Melissa Wijfje werd negende.