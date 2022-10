Verstappen vierde in eerste training voor GP van Mexico

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Mexico de vierde tijd neergezet. De wereldkampioen was in de Red Bull 0,120 seconde langzamer dan de Spanjaard Carlos Sainz. Die was met 1.20,707 de snelste in de Ferrari.

Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc zette op 46 duizendsten van een seconde de tweede tijd neer. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez was op zijn thuisbaan in Mexico-Stad goed voor de derde tijd, ongeveer dezelfde tijd als de wereldkampioen.

De training werd met een rode vlag vroegtijdig beëindigd nadat de AlphaTauri van Liam Lawson was stilgevallen. Nyck de Vries kwam in actie in de Mercedes en zette de achttiende tijd neer. Hij was 3,875 seconden langzamer dan Sainz.

Verstappen veroverde bij de Grote Prijs van Japan voor de tweede keer de wereldtitel. Vorige week boekte de Red Bull-coureur in de Grote Prijs van de Verenigde Staten de dertiende seizoenszege, waarmee hij het record van de meeste zeges in een jaar deelt met Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Als hij een van de resterende drie races wint, is hij alleen recordhouder.