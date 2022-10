WTA hoopt in 2023 terug te keren in China na zaak-Peng

De WTA hoopt in 2023 weer toernooien op Chinese bodem te kunnen spelen. De overkoepelende organisatie in het vrouwentennis zegt een terugkeer in het Aziatische land alleen te overwegen als de autoriteiten de zaken op orde hebben.

“We hebben goede hoop dat we in 2023 evenementen in die regio kunnen houden, maar we zullen geen concessies doen aan onze fundamentele principes om dat te doen”, zei WTA-baas Steve Simon tegen het Duitse persbureau DPA.

De WTA schrapte alle toernooien in China vanwege de gebeurtenissen rond tennisster Peng Shuai, van wie eind vorig jaar bijna drie weken niets werd vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli begin november had beschuldigd van seksueel misbruik. Er waren grote zorgen over haar veiligheid en gezondheid, onder meer geuit door de WTA. Peng zei later in interviews dat ze al die tijd thuis is geweest in Beijing en dat haar geen beperkingen zijn opgelegd.

“We hebben bevestigd gekregen dat Peng veilig is en dat ze zich op haar gemak voelt, maar we hebben haar nog niet persoonlijk ontmoet”, liet Simon optekenen. Hij liet weten dat de WTA de Chinezen om opheldering blijft vragen over de zaak-Peng.

Volgende week zou in Shenzhen het eindejaarstoernooi WTA Finals plaatsvinden, maar het evenement werd verplaatst naar Texas.