Handbalsters winnen in Golden League ook van Brazilië

De Nederlandse handbalsters hebben in de tweede ronde van de Golden League ook Brazilië verslagen. In het Noorse Stavanger werd het 27-26 voor Oranje. Halverwege leidde Nederland met 14-11 en die voorsprong werd in de tweede helft uitgebreid. In de slotfase kwamen de Zuid-Amerikaanse speelsters nog dichtbij, maar Nederland hield stand.

De ploeg van bondscoach Per Johansson trad tegen Brazilië aan zonder Angela Malestein, die op de tribune zat. Datzelfde gold voor Harma van Kreij en Yara ten Holte.

Nederland was de tweede ronde donderdag al begonnen met een overtuigende zege op favoriet Noorwegen. Het werd toen 33-24. Zondag neemt Oranje het op tegen Denemarken.

De Golden League is op initiatief van Nederland, Noorwegen en Denemarken in het leven geroepen. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatieduels worden gespeeld. De Golden League wordt gespeeld in drie rondes. Bij elke ronde is een van de drie organiserende landen het gastland en wordt een vierde land uitgenodigd om mee te doen.