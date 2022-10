Honkballers Phillies nemen leiding in World Series na inhaalrace

De honkballers van Philadelphia Phillies hebben de leiding genomen in de World Series. De Phillies waren na een sensationeel duel in Houston met 6-5 te sterk voor Houston Astros, dat een 5-0-voorsprong uit handen gaf.

Het was de eerste keer sinds 2002 dat een ploeg in de World Series een achterstand van vijf runs wist om te buigen in een overwinning. 20 jaar geleden slaagde Los Angeles Angels daarin.

Voor de Astros was het pas de eerste nederlaag in de play-offs. Ze hadden zeven keer op een rij gewonnen en lieten in de vorige ronde New York Yankees met 4-0 kansloos.

De tweede wedstrijd van de World Series wordt zaterdag gespeeld, ook in Houston. De ploeg die als eerste vier duels weet te winnen, is de winnaar van de World Series.

Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.