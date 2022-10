Mercedes-baas Wolff heeft gemengde gevoelens over straf Red Bull

Mercedes-baas Toto Wolff heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de straf die Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Vrijdag werd bekend dat Red Bull een boete van 7 miljoen dollar moet betalen en voor volgend seizoen 10 procent minder ontwikkelingstijd krijgt.

“Ik denk dat 7 miljoen dollar in principe veel geld is, maar voor Red Bull – gezien de investeringen die ze doen aan de krachtbron en binnen het team – is dat niet het geval”, zei Wolff tegenover Motorsport.com. “Ik denk dat elke straf voor ons te weinig is. En voor hen zal het weer te veel zijn. Ik denk dat het totaal van de straf een afschrikmiddel is, vooral de sportieve sanctie en in mindere mate de boete.”

Wolff is in ieder geval blij met het optreden van de internationale autosportfederatie FIA. “Er is niets onder het tapijt geschoven. Hoewel de financiĆ«le regels pas 10 maanden bestaan is het zeer bemoedigend om te zien dat ze nageleefd worden”, aldus Wolff.

“De reputatieschade die optreedt, is waarschijnlijk het grootst. Geen enkel team zal daar in de buurt willen komen, want we leven natuurlijk in een transparante wereld.”

Verstappen pakte vorig jaar in Abu Dhabi de wereldtitel door in de laatste race Mercedes-coureur Lewis Hamilton te verslaan.