Mitchell en LeVert leiden Cavs met ieder 41 punten langs Celtics

Basketballers Donovan Mitchell en Caris LeVert hebben in de NBA oude tijden doen herleven bij Cleveland Cavaliers. Beide spelers van de Cavs waren in de uitwedstrijd tegen Boston Celtics goed voor liefst 41 punten. Het duo had daarmee een erg groot aandeel in de 132-123 overwinning. De beslissing viel pas in de verlenging. Na de reguliere speeltijd stond het 114-114.

Het was de eerste keer sinds de NBA Finals van 2016 dat twee spelers van de Cavs meer dan 40 punten in één wedstrijd maakten. Ruim zes jaar geleden schreven LeBron James en Kyrie Irving geschiedenis voor de ploeg uit Cleveland. Ook zij namen toen allebei 41 punten voor hun rekening.

Na de eerste helft hadden de Celtics al liefst 75 punten gemaakt. Ze leidden in eigen huis met 75-62 en er leek weinig aan de hand. In het derde en vierde kwart gingen Mitchell en LeVert echter nog meer scoren. LeVert nam de laatste elf punten van de wedstrijd voor zijn rekening.

“Ik wist dat dit eraan zat te komen”, zei de 28-jarige LeVert over de bijzondere avond. “Ik heb hier zo hard voor gewerkt en was hier klaar voor. We hebben zoveel plezier op het veld en kunnen niet wachten om dit voort te zetten.”

Voor de Cavs was het al de vierde zege op een rij. De Celtics staan na vijf wedstrijden op drie overwinningen.