Noppert schakelt Van der Voort uit op EK darts

Danny Noppert is doorgedrongen tot de kwartfinales van het EK darts in Dortmund. De nummer 11 van de wereld versloeg in een Nederlands onderonsje Vincent van der Voort met 10-9.

De Nederlanders maakten er een spannende partij, waarbij Van der Voort de eerste break forceerde op 2-2. Noppert kwam sterk terug en nam een 7-5-voorsprong, voordat Van der Voort de stand weer gelijktrok. Op 9-9 moest er een beslissende leg aan te pas komen, die Noppert met een 12-darter binnenhaalde.

Noppert, die een lager gemiddelde en een lager finishpercentage had dan Van der Voort, speelt zondag in de kwartfinales opnieuw tegen een Nederlander, Dirk van Duijvenbode. De Katwijker versloeg de Engelsman James Wade met 10-7.

Van Duijvenbode keek snel tegen een 2-0-achterstand aan, maar draaide de partij met vijf gewonnen legs op rij om. De nummer 16 van de wereld werd nog een keer gebroken, maar kwam niet meer in de problemen.