Onstuitbare Verstappen pakt poleposition in Grote Prijs Mexico

Max Verstappen heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Mexico. De onstuitbare coureur van Red Bull, die al zeker is van zijn tweede wereldtitel, was de snelste in de kwalificatierace op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij boekte zijn zesde pole van dit seizoen. De Brit George Russell van Mercedes zette de tweede tijd neer; hij gaf drie tienden toe op de Nederlander. Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes de derde tijd.

Verstappen kan zondag zijn veertiende zege van het seizoen boeken en alleen recordhouder worden met de meeste zeges in één seizoen. Hij deelt nu nog het record van dertien grand-prixoverwinningen met Sebastian Vettel en Michael Schumacher. Hij won vorig jaar de race in Mexico.

Verstappen kan ook het puntenrecord van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton verbeteren uit 2019. De Brit vergaarde in dat jaar in totaal 413 punten. Verstappen staat nu op 391. Het huidige seizoen telt na Mexico nog twee races.

De Nederlander was in de trainingen niet de snelste. Hij leek nog wat moeite te hebben met de grip op het hooggelegen circuit. Maar in de kwalificatie stond hij op scherp. In de derde en laatste kwalificatiesessie reed hij in zijn eerste snelle ronde al meteen de beste tijd. Hij ging in zijn tweede poging nog harder en klokte als enige onder de 1 minuut 18 (1.17,775). Zijn concurrenten beten zich stuk op die tijd.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kwam tot de vierde tijd. Hij start zondag voor zijn enthousiaste thuispubliek vanaf de tweede startrij. Carlos Sainz noteerde de vijfde tijd in zijn Ferrari en Charles Leclerc, de nummer 2 in de WK-stand, zette pas de zevende tijd neer. De Monegask was in zijn Ferrari bijna 8 tienden langzamer dan Verstappen.

Verstappen was blij met zijn eerste pole in Mexico, waar hij in zijn carrière al drie keer won. “In de trainingen was het steeds een beetje vechten om het voor elkaar te krijgen met de auto, maar in de kwalificatie kwam ik in het ritme”, zei hij bij Viaplay. “Ik vond een paar dingetjes waardoor ik beter in balans was. Het wordt zondag belangrijk om goed te starten. Het is een vrij lang stuk naar bocht één en de auto’s lijken hier wat dichter bij elkaar te zitten, dus dat wordt wat later remmen.”