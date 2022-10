Ook Ferrari vindt de straf voor Red Bull veel te laag

Ferrari vindt in navolging van Mercedes de straf die rivaal Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond veel te laag. Technisch directeur Laurent Mekies van de Italiaanse Formule 1-renstal zei in Mexico dat de renstal van wereldkampioen Max Verstappen nauwelijks nadeel zal ondervinden van de boete van 7 miljoen dollar en de 10 procent vermindering van de tijd die het team gebruik mag maken van de windtunnel.

Red Bull overschreed het budget met 1,8 miljoen euro en dat is volgens Mekies een “aanzienlijk” bedrag. “Bij Ferrari zijn we van mening dat je voor dit bedrag de auto een paar tienden per ronde sneller kunt maken. Dat kan in onze ogen wel degelijk de uitkomst van het kampioenschap be├»nvloeden”, zei hij op Sky Italia.

Hij is vooral ontevreden over de vermindering van de tijd die het team kan benutten om aerodynamische testen te doen in de windtunnel. “Met slecht 10 procent minder wordt het voordeel dat Red Bull heeft gehaald uit zijn overbesteding bij lange na niet goedgemaakt”, aldus Mekies, die liever had gezien dat de internationale autosportfederatie FIA Red Bull had bestraft met een lager budget. “Want het team kan nu evenveel geld uitgeven en het geld dat ze niet kunnen besteden in de windtunnel bijvoorbeeld aanwenden om de auto bijvoorbeeld lichter te maken. Het werkelijke effect van de straf zal dus zeer beperkt zijn.”