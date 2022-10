Schaatsster Fledderus snelste op eerste 500 meter in Thialf

Schaatsster Marrit Fledderus heeft zaterdag bij kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker de eerste 500 meter gewonnen. De rijdster van Team Reggeborgh zette in Thialf een tijd neer van 37,68 seconden. Daarmee bleef ze haar ploeggenote Femke Kok (37,70) nipt voor.

Jutta Leerdam, die de voorbije zomer de overstap maakte naar het team van Jumbo-Visma, klokte met 37,80 de derde tijd. Later op zaterdag is de tweede 500 meter. De snelste vijf schaatssters plaatsen zich voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden, in november en december. De beste tijd van elke schaatsster telt.

Fledderus en Kok zijn niet de eerste schaatsers van Team Reggeborgh die het dit weekeinde goed doen. Vrijdag won Stefan Westenbroek bij de mannen verrassend de 500 meter. Janno Botman en Hein Otterspeer kwalificeerden zich op die afstand ook voor de wereldbekerwedstrijden. Op de 5 kilometer ging de zege naar Patrick Roest, die vorig seizoen nog voor Jumbo-Visma uitkwam.