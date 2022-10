Schaatsster Schouten wint op één dag in Heerenveen en Enschede

Irene Schouten heeft ook de tweede wedstrijd om de Marathon Cup gewonnen. Enkele uren nadat de olympisch kampioene bij kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Heerenveen de 3000 meter had gewonnen, was ze in Enschede de beste van het marathonpeloton.

Schouten, die uitkomt voor Team AH Zaanlander, won de sprint van een groep van zo’n vijftien schaatssters. Ze hield Ineke Dedden en Maaike Verweij achter zich. Die bezetten in het klassement in omgekeerde volgorde de plaatsen 2 en 3.

Bij de mannen was de Belg Bart Swings de beste. Hij was de snelste van een kopgroep van vijftien man en versloeg na 125 rondjes in de eindsprint Sjoerd den Hertog (tweede) en Harm Visser (derde). Swings, olympisch kampioen op de massastart, nam ook de leiding in het klassement.