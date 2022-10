Schouten wilde ‘haar’ afstand bij kwalificatie per se winnen

Schaatsster Irene Schouten moest zaterdag bij de kwalificatiewedstrijden in Heerenveen in het slot van haar race tegen Antoinette Rijpma-De Jong diep gaan om de 3 kilometer te winnen. De regerend olympisch kampioene kwam uiteindelijk net wat eerder over de streep: 3.59,21 om 4.00,13.

“Kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden moest wel lukken. Maar ik wilde ook graag winnen, het is toch mijn afstand. Bovendien is het mijn werk, dus ik wil altijd goed rijden. Daar moet je alles aan doen”, zei de 30-jarige Schouten, die eerder dit jaar bij de Spelen naast de 3 kilometer ook de 5 kilometer en de massastart op haar naam schreef.

Het verschil met Rijpma-De Jong en de anderen was wat minder groot dan vorig seizoen. Zo gek is dat niet, zei Schouten. “We staan pas drie weken op het ijs. Dat is vrij laat. En het materiaal is nog niet helemaal op orde. Ik raak mijn slagen nog niet helemaal goed. De echte timing is er nog niet helemaal.”

Schouten hoopt de komende maanden toe te groeien naar haar topvorm. “Ik moet nu niet te vroeg juichen. Het gaat er wie straks in maart bij de WK afstanden de snelste is. Daar worden de titels verdeeld.”