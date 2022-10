Swiatek treft Gauff in groep WTA Finals, Schuurs bij favorieten

Tennisster Iga Swiatek neemt het in de groepsfase van de WTA Finals, dit jaar gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth (Texas), op tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De Poolse nummer 1 van de wereld zit ook in een poule met de Française Caroline Garcia en Daria Kasatkina uit Rusland.

Ons Jabeur uit Tunesië, Jessica Pegula uit de Verenigde Staten, Maria Sakkari uit Griekenland en Aryna Sabalenka uit Belarus zijn ingedeeld in de andere groep.

In het dubbelspel kwam Demi Schuurs terecht in een poule met onder anderen de favorieten Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië. Zij zijn als eerste geplaatst. Schuurs neemt het met de Amerikaanse Desirae Krawczyk ook op tegen het Amerikaanse duo Gauff/Pegula en de Chinese speelsters Xu Yifan en Yang Zhaoxuan.

De 29-jarige Schuurs, de nummer 21 van de wereld in het dubbelspel, doet voor de vierde keer mee aan de WTA Finals, telkens met een andere dubbelpartner. In 2019 en 2021 haalde ze de laatste vier.

Het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters en koppels van het seizoen begint maandag.