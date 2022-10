Verstappen heeft nog weinig informatie voor het weekend in Mexico

Max Verstappen heeft tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Grote Prijs van Mexico weinig informatie kunnen inwinnen over zijn auto. De wereldkampioen van Red Bull Racing vervulde vrijdag in de oefensessies een bijrol.

“Ik had vanmorgen een kleine spin in de eerste vrije training en zodra ik van de baan kwam, voelde het als ijs en ging ik van links naar rechts”, zei Verstappen, die zondag al zijn veertiende zege van het seizoen kan boeken.

“Op de zachte banden voelde alles goed, maar we hebben er maar één keer op gereden. In de tweede vrije training moesten we de Pirelli-bandentest doen, dus dat maakte het een beetje moeilijker omdat er weer veel onbekendheden zijn in vergelijking met vorig weekend. We hebben heel weinig informatie, maar van wat we hebben geprobeerd werkte alles goed. Laten we eens kijken wat we kunnen doen zaterdag in de kwalificatie.”

De kwalificatie begint zaterdagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd. Om 19.00 uur is eerst nog de derde vrije training.