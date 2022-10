Verstappen rijdt derde tijd in derde training Grote Prijs Mexico

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Mexico de derde tijd gereden. De coureur van Red Bull, die zich al heeft verzekerd van zijn tweede wereldtitel, klokte 1.18,876 op het hooggelegen circuit Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij was in zijn beste rondje bijna een halve seconde langzamer dan George Russell, die in zijn Mercedes de snelste was met een tijd van 1.18,399. Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes de tweede tijd (1.18,543); hij gaf 0,144 seconde toe op zijn Britse teamgenoot.

Verstappen was wel sneller dan Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de vierde tijd neerzette, maar wel ruim 7 tienden toegaf op Russell. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, de Mexicaanse publiekslieveling, klokte de vijfde tijd.

De coureurs moesten de derde training benutten om de auto’s zo goed mogelijk af te stellen voor de kwalificatierace, die zaterdag om 22.00 Nederlandse tijd wordt verreden. In de tweede vrije training op vrijdag hadden ze niet al te veel nuttige informatie kunnen verzamelen, omdat ze verplicht op de prototype banden van Pirelli voor volgend seizoen moesten oefenen.