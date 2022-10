Verstappen zesde bij bandentest in training GP Mexico

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Mexico de zesde tijd neergezet. De sessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad duurde 1,5 uur en werd net als de tweede training vorige week in Austin gebruikt om nieuwe banden voor volgend jaar te testen.

George Russell zette in de Mercedes op reguliere banden met 1.19,970 de beste tijd neer voor Yuki Tsunoda en Esteban Ocon. Verstappen gaf op de prototype-banden van Pirelli 1,6 seconde toe. Lewis Hamilton was op de testbanden de snelste met de vierde tijd. Hij was een fractie rapper dan Sergio Pérez en Verstappen. Eerder op de dag had de Nederlander in de eerste training de vierde tijd neergezet. Hij was toen 0,120 seconde langzamer dan Ferrari-coureur Carlos Sainz.

De sessie werd lang onderbroken door een rode vlag, nadat Charles Leclerc met zijn Ferrari hard met de achterkant in de bandenstapel belandde. De Monegask kon gewoon uitstappen, maar de Ferrari had wel forse schade.

Verstappen veroverde bij de Grote Prijs van Japan voor de tweede keer de wereldtitel. Vorige week boekte de Red Bull-coureur in de Grote Prijs van de Verenigde Staten de dertiende seizoenszege, waarmee hij het record van de meeste zeges in een jaar deelt met Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Als hij een van de resterende drie races wint, is hij alleen recordhouder.

Zaterdag is de derde training, waarna om 22.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie begint voor de race van zondag. Die gaat om 21.00 uur van start.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?4bf4544. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?51e8707. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.