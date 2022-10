Vingegaard mist alleen tijdritkilometers in Tour van 2023

Jonas Vingegaard had in de Tour de France van 2023 liever nog wat meer tijdritkilometers gezien, maar toonde zich verder tevreden over het routeschema van de ronde die hij afgelopen zomer won. “Het is een mooi parcours: veel lange beklimmingen, alleen wat weinig tijdritkilometers”, vertelde de Deen van Jumbo-Visma in Singapore aan verslaggevers van onder meer Cyclingnews.

Vingegaard bezorgde de Nederlandse ploeg de eerste eindzege ooit in de Tour. Hij werd zevende in de eerste tijdrit in Kopenhagen en tweede achter zijn ploeggenoot Wout van Aert op de voorlaatste dag, maar was ook in de bergen een klasse apart. “Een tijdrit kort voor het einde zou in mijn voordeel zijn. Maar het is zoals het is”, zei Vingegaard, die nog niet bevestigde dat hij op 1 juli in Bilbao aan de start zal staan. “We hebben er nog niet over gesproken. Het ligt nog open. Het kan de Tour worden, het kan de Giro worden. Mijn voorkeur ligt wel in Frankrijk. Ik wil uiteindelijk alle drie de grote rondes winnen, maar volgend jaar zal ik zeker nog niet de Giro en de Tour rijden.”