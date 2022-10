Basketballers Bucks nog ongeslagen, nederlaag Golden State

De basketballers van de Milwaukee Bucks hebben hun vijfde overwinning op rij behaald in de Amerikaanse competitie NBA. De Bucks waren met 123-115 te sterk voor Atlanta Hawks.

Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday maakten allebei 34 punten voor de thuisploeg. Trae Young hield de bezoekers lang in de wedstrijd met 42 punten. Milwaukee is als enige dit seizoen nog ongeslagen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie.

Kampioen Golden State is een stuk minder goed begonnen. De Warriors leden zaterdag de derde nederlaag in zes wedstrijden. Charlotte Hornets won na een verlenging met 120-113. P.J. Washington maakte 31 punten voor de Hornets. Stephen Curry kwam voor de Warriors tot eenzelfde score.