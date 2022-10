Bergsma schaatst in Thialf soeverein naar zege op massastart

Jorrit Bergsma heeft het eerste schaatsweekeinde van het nieuwe seizoen afgesloten met een zege op de massastart. De 36-jarige routinier was in Thialf bij kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker oppermachtig.

Bergsma, in dienst van Jumbo-Visma, ontsnapte al vrij vroeg in de wedstrijd uit het peloton en gaf die voorsprong niet meer weg. Zijn ploeggenoot Chris Huizinga finishte op ruime afstand solo als tweede. Bart Hoolwerf won de sprint van de grote groep en eindigde als derde.

Bergsma lijkt met zijn zege zeker van een plek op de massastart tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in november in Stavanger. Bondscoach Rintje Ritsma bepaalt later wie hij nog meer meeneemt.

Bij de Olympische Spelen in Beijing in februari wist Bergsma zich, samen met de inmiddels gestopte Sven Kramer, niet te mengen in de strijd om de medailles. De zege in China ging naar de Belg Bart Swings.