Darter Van Duijvenbode bij laatste vier EK na zege op Noppert

Darter Dirk van Duijvenbode heeft de halve finale bereikt van het Europees kampioenschap. In de kwartfinale in Dortmund versloeg hij landgenoot Danny Noppert met 10-3 in legs.

Noppert leidde met 3-2, maar daarna won Van Duijvenbode acht legs op rij. Met 84 gooide hij zijn tiende leg uit en besliste de partij.

In de halve finale neemt de 30-jarige Westlander het later zondag op tegen Michael Smith. De Engelse darter versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Luke Humphries met 10-7 in legs.