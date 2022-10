Flamengo wint voor derde keer Copa Libertadores

Flamengo heeft voor de derde keer de Copa Libertadores gewonnen, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. In de finale in Guayaquil in Ecuador versloegen de Braziliaanse voetballers de landgenoten van Athletico Paranaense met 1-0.

Gabriel Barbosa scoorde diep in de blessuretijd van de eerste helft. Kort daarvoor was Pedro Henrique bij Athletico Paranaense van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart.

Flamengo won de Copa eerder in 1981 en in 2019. Vorig jaar verloor de club de finale van Palmeiras. Athletico Paranaense, dat wordt getraind door Luiz Felipe Scolari en titelverdediger Palmeiras had uitgeschakeld, won het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika nog niet eerder.