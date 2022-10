Honkballers Houston trekken stand gelijk in World Series

De honkballers van Houston Astros hebben de stand in de World Series gelijkgetrokken tot 1-1. De ploeg was in de tweede finalewedstrijd van de Major League Baseball (MLB) voor eigen publiek met 5-2 te sterk voor de Philadelphia Phillies.

Philadelphia had de eerste wedstrijd in de best-of-7-serie afgelopen vrijdag met 6-5 gewonnen in Houston. Maandag volgt het derde duel in Philadelphia.

De honkballers uit Houston staan voor de vierde keer in zes jaar in de finale van de World Series. Ze wonnen in 2017. Philadelphia staat voor het eerst sinds 2009 in de finale. Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.