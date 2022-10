Keniaanse atleten heersen in marathon van Frankfurt

De Keniaanse atleten hebben zich sterk getoond in de marathon van Frankfurt. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen won met Brimin Kipkorir Misoi en Sally Kaptich een Keniaan. Vijf van de zes podiumplaatsen gingen naar lopers uit het Afrikaanse land.

Kipkorir was in Duitsland op de 42,195 kilometer de snelste van allemaal in 2.06.11, op ruim 1 minuut gevolgd door zijn landgenoot Samwel Nyamai Mailu. Derese Gelelta Ulfata uit Ethiopiƫ pakte het brons bij de mannen. Bij de vrouwen was 2.23.11 de winnende tijd van Kaptich en stonden ook landgenoten Helah Kiprop en Jackline Chepngeno op het podium.