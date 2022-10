Kickbokser Verhoeven verslaat Gerges op eigen gala Hit It

Kickbokser Rico Verhoeven heeft het duel met Hesdy Gerges op zijn eigen gala Hit It in het Rotterdamse Ahoy gewonnen. De regerend wereldkampioen won op een technische knock-out in de vijfde ronde. Voor de 38-jarige Gerges was het zijn laatste gevecht in zijn carrière.

Verhoeven (33) bokste voor het eerst sinds hij een jaar geleden zijn wereldtitel met succes verdedigde tegen Jamal Ben Saddik. In dat gevecht liep Verhoeven een oogblessure op. Hij maakt zich op voor een nieuw titelgevecht in het voorjaar van 2023. Mogelijk is Alistair van Overeem dan zijn tegenstander.