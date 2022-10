Olympisch kampioene Schouten wint na 3 km ook 5 km in Thialf

Schaatsster Irene Schouten heeft bij kwalificatiewedstrijden in Thialf met overmacht de 5 kilometer op haar naam geschreven. De regerend olympisch kampioene op deze afstand zette een tijd neer van 6.52,19.

Schouten was ruim 6 seconden sneller dan nummer 2 Sanne in ’t Hof (6.58,38). De derde plaats ging in 6.58,83 naar Merel Conijn. Arianna Pruisscher (7.05,09) en Joy Beune (7.05,79) plaatsten zich ook voor de eerste wereldbekerwedstrijd op de 5 kilometer, in december in Calgary.

Schouten won een dag eerder ook de 3 kilometer in Thialf. Direct daarna vertrok ze naar Enschede, waar ze in de avond ook de snelste was in de Marathon Cup.