Tennisser Medvedev wint ATP-toernooi van Wenen

Tennisser Daniil Medvedev heeft het ATP-toernooi van Wenen op zijn naam geschreven. De 26-jarige Rus versloeg in de finale de Canadees Denis Shapovalov in drie sets: 4-6 6-3 6-2. Het is zijn tweede titel van dit seizoen en de vijftiende titel in totaal voor Medvedev.

Shapovalov, de nummer 19 van de wereldranglijst, begon goed in Wenen, Hij brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set. Medvedev kon nog een break terugkomen, maar verloor de set met 6-4. Medvedev, momenteel de nummer 4 van de ATP-ranking, nam een break voorsprong in de tweede set. Shapovalov repareerde die achterstand, maar leverde daarna meteen weer zijn opslagbeurt in. Zijn tegenstander pakte daarna de set met 6-3.

Medvedev was de sterkste in de beslissende set. Met twee breaks liep hij uit naar 5-1. Hij kreeg vervolgens drie matchpoints op de service van Shapovalov, maar die wist zijn opslagbeurt toch te winnen. Op eigen service maakte de Rus het op zijn zevende matchpoint met een dropshot wel af.

De Russische voormalig nummer 1 van de wereld heeft zich ook geplaatst voor de ATP Finals, tussen 13 en 20 november in Turijn. Eerder verzekerden Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud zich al van deelname aan het eindejaarstoernooi. De beste acht spelers van het jaar doen daaraan mee.

Medvedev was blij dat hij in de finale zijn beste tennis van deze week speelde. “Denis speelde ongelofelijk tennis tot aan 4-3 in de tweede set. Daarna zakte zijn niveau misschien 2 procent en het lukte me om daar gebruik van te maken”, zei Medvedev. “Dat zijn ook de mooiste overwinningen, als je tegenstander sterker is, maar je vol blijft houden.”

De Rus is tevreden over zijn spel en kijkt uit naar het toernooi van Parijs en naar de ATP Finals in Turijn. “Ik wil daar nog mijn beste tennis laten zien.”