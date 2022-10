Veldrijdster Van Empel wint in België ook vierde wereldbekercross

Veldrijdster Fem van Empel heeft ook de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De 20-jarige Brabantse van de Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal is deze jaargang nog ongeslagen in de strijd om de wereldbeker.

In het Belgische Maasmechelen was Van Empel wederom te sterk voor Puck Pieterse, die net als vorige week tweede werd. Shirin van Anrooij kon ook niet op tegen de laatste versnelling van Van Empel en werd derde. Daarmee was het podium opnieuw volledig Nederlands.

Van Empel, Pieterse en Van Anrooij kwamen al snel in de kopgroep terecht, met in het begin ook landgenote Ceylin del Carmen Alvarado daar nog bij. Later kwamen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij afwisselend op kop. Soms sloeg een van de veldrijdsters een gaatje, maar ze kwamen steeds weer bij elkaar terug. Van Empel timede haar versnelling goed en finishte 3 seconden voor Pieterse, die in de laatste ronde ook nog had geprobeerd weg te rijden.

Van Empel, die op 1 januari overstapt naar Jumbo-Visma, noemde de cross in Maasmechelen de zwaarste van het seizoen tot nu toe. “Het was een gevecht. Ik ben blij dat we er een mooie wedstrijd van hebben gemaakt en wie er ook had gewonnen, ik denk dat we het elkaar allemaal hadden gegund.” Volgens de jonge veldrijdster was het parcours “heel lastig” en was er veel druk op de pedalen nodig omdat ze anders zou stilvallen.

Denise Betsema, die zaterdag nog de eerste veldrit uit de Superprestigereeks won, werd op ruime afstand vierde. Marianne Vos reed haar eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen en eindigde als zesde. Volgend weekend is het EK in het Belgische Namen.

Van Empel gaat na haar eerdere zeges in Waterloo, Fayetteville en Tabor met 160 punten ruim aan kop in de strijd om de wereldbeker. Betsema volgt met 88 punten en Alvarado, die zondag negende werd, heeft 87 punten. Over twee weken is in de Beekse Bergen de vijfde wereldbekercross.