Wielrenner Colbrelli kondigt afscheid aan vanwege hartprobleem

Wielrenner Sonny Colbrelli heeft zijn afscheid van het profwielrennen officieel bekendgemaakt. De 32-jarige Italiaan meldde op de website van zijn ploeg Bahrain Victorious dat hij stopt.

Colbrelli zakte op 21 maart tijdens de Ronde van Catalonië in elkaar. Uit onderzoek bleek dat hij hartritmestoornissen heeft. Daarop werd een inwendige defibrillator geplaatst bij de regerend Europees kampioen wielrennen op de weg. Daarmee is topsport echter verboden in Italië.

De Italiaan won vorig jaar de Europese titel, de Benelux Tour en de uitgestelde editie van Parijs-Roubaix.