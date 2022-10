Brand kan week na operatie meedoen aan EK veldrijden

Hoewel veldrijdster Lucinda Brand ruim een week geleden een gebroken middenhandsbeentje opliep, maakt ze deel uit van de selectie voor de EK in België. Volgens bondscoach Gerben de Knegt is de Europees kampioene van vorig jaar genoeg hersteld om zaterdag in Namen aan de start te staan.

Brand (33) ging bij de verkenning van het parcours voor de wereldbekerwedstrijd in Tabor onderuit en liep daarbij een breuk in haar rechterhand op. Ze werd vorige week maandag in België geopereerd. Brand ging er op dat moment zelf van uit dat ze de EK aan zich voorbij zou moeten laten gaan.

Volgens De Knegt heeft Brand echter van haar arts toestemming gekregen om mee te doen. Bij de vrouwen bestaat de Nederlandse ploeg voor de EK uit acht rensters, onder wie Marianne Vos en Fem van Empel. De 20-jarige Van Empel won dit seizoen alle vier wereldbekerwedstrijden die zijn verreden. Ze had op de EK ook kunnen meedoen aan de beloften-categorie, maar kiest ervoor om ‘gewoon’ bij de elite te rijden.

“Het parcours in Namen is wel vrij specifiek, maar we mogen ambitie hebben, want we hebben de afgelopen weken in de volle breedte mooie prestaties en uitslagen van de Nederlandse deelnemers gezien”, aldus De Knegt. “Het is dan ook onze inzet om in alle wedstrijden van dit EK voor de medailles mee te strijden, waarbij ik bij de elite- en beloften-vrouwen wel echt inzet op het goud.”

Bij de mannen bestaat de selectie uit vijf renners, onder wie titelverdediger Lars van der Haar. Hij werd net als Brand vorig jaar Europees kampioen op de VAM-berg in Drenthe. Corné van Kessel maakt op de EK zijn rentree, nadat hij begin oktober een gebroken sleutelbeen had opgelopen. Ook Van Kessel heeft van zijn medisch specialist toestemming gekregen om op de EK zijn rentree te maken.