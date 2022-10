De Munck en Schmidt naar finales bij WK turnen

Loran de Munck en Casimir Schmidt hebben zich bij de WK turnen in Liverpool verzekerd van een finaleplaats. De Munck, die in augustus EK-zilver greep op voltige, plaatste zich met 14.833 punten als vierde voor de voltigefinale. Rhys McClenaghan uit Ierland, die in 2019 brons won bij de WK, plaatste zich als eerste voor de eindstrijd.

De Munck is de eerste Nederlander die de WK-finale op voltige bereikt. Een WK-medaille op dat toestel won Nederland overigens al wel: Henricus Thijssen greep in 1903 goud bij de eerste WK uit de geschiedenis. Er werden destijds nog geen finales georganiseerd. De prestatie van Thijssen stamt uit de tijd dat de turnsport nog nauwelijks ontwikkeld was.

In de meerkamp plaatste Schmidt zich voor de meerkampfinale. Schmidt, die in Liverpool na een enkelblessure terugkeerde op het internationale podium, kwam na een sterk optreden tot 82,565 punten. Daarmee plaatste hij zich als negende voor de eindstrijd. Voor de 27-jarige Schmidt is het zijn tweede WK-meerkampfinale uit zijn loopbaan. In 2013 stond Schmidt voor de eerste en laatste keer in de meerkampfinale op het mondiale eindtoernooi.

Wataru Tanigawa uit Japan plaatste zich met 84,731 punten als eerste voor de finale op de meerkamp. Hij bleef zijn landgenoot Daiki Hashimoto voor. Hashimoto, de olympisch meerkampkampioen, turnde 84,665 punten bij elkaar.

Met hun prestaties hielpen Tanigawa en Hashimoto de Japanse ploeg ook naar een eerste plek in de landenwedstrijd. Met een totaal van 260,695 punten stroomt Japan als eerste door naar de teamfinale.

De Nederlandse ploeg, die naast De Munck en Schmidt verder bestond uit Jordi Hagenaar, Martijn de Veer en Jermain Gr├╝nberg, behaalde de 13e plek in de landenwedstrijd.

De ploeg van waarnemend bondscoach Dirk van Meldert kwam na een rondgang langs de zes toestellen tot 242,060 punten. Met de 13e plek voldeden ze ruimschoots aan de vooraf gestelde doelstelling, die was gesteld op het behalen van een plek bij de top-18.

Met de individuele finaleplaatsen van De Munck en Schmidt komt de Nederlandse finaleteller bij de WK op zeven. Eerder behaalden Naomi Visser (meerkamp, brug, vloer), Sanna Veerman (brug) en Tisha Volleman (meerkamp) al vijf finaleplaatsen bij de vrouwen. Alleen in 2005 werden er bij de WK in Melbourne meer finales gehaald door een Nederlandse ploeg: destijds waren het er acht. In 2001, 2013 en 2015 behaalde Nederland eveneens zeven finaleplaatsen bij de WK.