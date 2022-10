Schmidt heeft uitzicht op tweede WK-meerkampfinale uit loopbaan

Turner Casimir Schmidt heeft bij de WK turnen in Liverpool uitzicht op de tweede WK-meerkampfinale uit zijn loopbaan. Met 82,565 punten staat hij na vier van de in totaal zes subdivisies voorlopig achtste in het klassement. De beste 24 turners, met een maximum van twee per land, gaan door naar de eindstrijd.

“Ik heb mezelf een mooi verjaardagscadeau gegeven”, zei Schmidt, die maandag 27 werd. “Mijn doel was het halen van de meerkampfinale, maar ik moest natuurlijk eerst foutloos turnen en heel blijven. Ik ben allang blij dat die stress nu even weg is.”

Voor Schmidt gold de WK in Liverpool als een terugkeer op het internationale podium. Na een enkeloperatie in juni miste hij de EK in augustus en door de ingreep aan zijn linkerenkel werd de weg naar de WK een race tegen de klok. “Dat ik hier stond was al mooi. Als je dan voor het eerst in lange tijd weer op zo’n toernooi staat zijn er altijd weer die zenuwen. Ik wilde de meerkamp echt wel halen.”

“Maar mijn enkel is ook nog niet 100 procent. Daar zit ik ook mee in mijn hoofd. Zo van ‘oei, als hij het maar houdt’. Gelukkig liep het allemaal goed. Aan het einde kwam er daarom wel wat los”, zei hij.

Schmidt behaalde in 2013 voor de eerste en de laatste keer de WK-meerkampfinale. “Volgens mij heb ik maar twee keer echt meerkamp geturnd op een WK. Ik sloeg rekstok vaak over, omdat we daar onder meer Epke Zonderland en Bart Deurloo hadden die sterke scores neer konden zetten. Daardoor deed ik vaak een vijfkamp. Dat ik nu weer meerkamp mag doen en zoiets neerzet is echt mooi.”

Op zijn achtste WK keek hij bovendien ook verder dan zijn individuele prestatie. Met de Nederlandse ploeg staat Schmidt na vier van de zes subdivisies voorlopig tiende in het landenklassement. Loran de Munck heeft bovendien zicht op de voltigefinale. “Ik denk dat we met een goede teamprestatie en waarschijnlijk een voltige- en een meerkampfinale hebben laten zien dat we erbij horen. Voor een paar jongens was het bovendien pas hun eerste of tweede WK. Deze prestatie toont onze potentie als team. De komende tijd moeten we kneiterhard doortrainen. Er kunnen nog veel mooie dingen gebeuren.”

In Liverpool wordt omstreeks 23.50 uur bekend waar de Nederlandse turners eindigen in het klassement, als alle deelnemers aan de beurt zijn geweest.