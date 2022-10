Tennisster Schuurs kan niet verrassen in eerste duel WTA Finals

Demi Schuurs heeft in haar eerste wedstrijd in de WTA Finals niet voor een verrassing kunnen zorgen. De dubbelspecialiste moest op het eindejaarstoernooi in het Amerikaanse Fort Worth met haar partner Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten met 6-4 6-3 haar meerdere erkennen in het als eerste geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. In totaal verloren de Nederlandse en de Amerikaanse maar liefst zeven keer hun servicegame. Het duel duurde anderhalf uur.

Schuurs en Krawczyk nemen het in de groep van vier koppels ook nog op tegen het Amerikaanse duo Coco Gauff/Jessica Pegula en de Chinese speelsters Xu Yifan en Yang Zhaoxuan.

De 29-jarige Schuurs, de nummer 21 van de wereld, doet al voor de vierde keer mee aan het eindejaarstoernooi. Het evenement in Texas is maandag van start gegaan.