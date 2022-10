Turner Schmidt keert na ‘race tegen de klok’ terug op WK

Na een enkeloperatie in juni leken de WK turnen voor Casimir Schmidt (26) verder weg dan ooit. Door de ingreep aan zijn linkerenkel miste Schmidt de EK in augustus en ook over WK-deelname had hij zo zijn twijfels. Toch is hij precies op tijd fit om in Liverpool een volledige meerkamp te draaien.

“Het was een race tegen de klok, maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Dat gevoel van zo’n WK heb ik gemist”, zegt Schmidt, die vorig jaar vanwege de enkelblessure én een schouderblessure verstek moest laten gaan bij de WK. “Twijfels had ik de afgelopen tijd zeker. Het team moest zich bij de EK überhaupt nog kwalificeren. Dat hebben ze hartstikke goed gedaan, wat mij nog meer motivatie gaf.”

“Toen zij op de EK stonden, kon ik pas net weer lopen. Als ik het oorspronkelijke schema had gevolgd, dan zou ik pas nu weer kunnen springen. Gelukkig loop ik drie weken voor. Die drie weken zorgden ervoor dat ik hier nu sta.”

De geboren Hoofddorper noemt zijn deelname aan de World Challenge Cup in Parijs in september een keerpunt. “Vlak daarvoor turnde ik de interne kwalificatie. Zonder vloer en sprong, maar de andere toestellen kon ik redelijk zonder pijn doen. Toen dacht ik: misschien zit er meer in.”

In Parijs besefte Schmidt pas echt wat hij de afgelopen maanden zo had gemist. “Die atmosfeer daar was bizar. Weer op zo’n podium staan gaf me zoveel motivatie om echt weer alles op alles te zetten. Het geloof kwam weer terug en sindsdien is het snel gegaan.”

Bij de WK is hij de nestor in de jonge Nederlandse ploeg. “Ik ben de oudste en de enige die al heel veel heeft meegemaakt. Het is mooi dat die andere jongens mij als een leider zien, ook al voel ik dat zelf niet zo. Ik hoop maar dat ik een goed voorbeeld ben”, lacht hij. “Op een gegeven moment voelde ik wel dat ik me in een positie bevond waarin het aan mij is om de ploeg te pushen echt een team te zijn. Binnen én buiten de turnhal. Wat helpt, is dat die jongens geen in elkaar gekropen mannen zijn. Ik hoef ze niet uit hun schulp te trekken. Ze weten dondersgoed wat ze kunnen.”

“We willen voor elkaar door het vuur gaan. Dat is een goede ondergrond voor mooie prestaties”, zegt hij. “Hoe ik ons zou omschrijven? Als een jong team van ongeleide projectielen die nog even goed geleid moeten worden”, grapt hij. “Maar we kunnen mooie dingen neerzetten.”

De Nederlandse mannenploeg, die naast Schmidt bestaat uit Loran de Munck, Jordi Hagenaar, Martijn de Veer en Jermain Grünberg, turnt maandagmiddag de kwalificaties.