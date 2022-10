Verstappen wil statement maken met boycot tv-zender Sky in Mexico

Max Verstappen heeft na de door hem gewonnen Grote Prijs van Mexico geweigerd om interviews te geven aan tv-zender Sky Sports. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 wilde daarmee een statement maken. “Op een bepaald moment is het genoeg en accepteer ik het niet langer”, aldus Verstappen, die vindt dat hij het hele jaar al “zonder respect” wordt behandeld door Sky. “Vooral door één persoon.”

De 25-jarige Nederlandse coureur noemde geen naam, maar leek te doelen op verslaggever Ted Kravitz. Hij maakte vorige week na de GP van de Verenigde Staten, ook gewonnen door Verstappen, enkele denigrerende opmerkingen over de coureur van Red Bull. Zowel na de kwalificatie als na de race in Mexico-Stad gaf Verstappen geen interviews aan Sky Sports. Teambaas Christian Horner weigerde die zender zondag ook te woord te staan.

“Bij de volgende race zijn we wel weer beschikbaar, maar we wilden nu duidelijk maken dat sommige dingen niet acceptabel zijn”, aldus Horner. “Als team trekken we gezamenlijk een grens.”

Verstappen duelleerde vorig seizoen tot in de laatste ronde van de laatste race met de Brit Lewis Hamilton om de wereldtitel. De controversiële manier waarop de titelstrijd in Abu Dhabi werd beslist, zorgde nog maandenlang voor discussie. Hamilton en zijn Mercedes-team voelden zich bestolen. Kravitz zei vorige week ook weer dat Hamilton was “beroofd” van diens achtste wereldtitel.

“Je kan niet in het verleden blijven hangen, je moet door”, zei Verstappen daar zondag over in Mexico. “Op dit moment zijn social media heel ‘giftige’ platformen. En als je dan constant live op tv een bepaalde toon hanteert, dan maak je het alleen maar erger. Op een bepaald moment tolereer ik dat niet meer. Daarom heb ik besloten geen interviews meer te geven.”