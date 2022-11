5e kitesurfmarathon om geld in te zamelen voor de Hartstichting

Voor de vijfde keer vindt woensdag de kitesurfmarathon Hoek tot Helder plaats. Deelnemers maken een tocht van 130 kilometer langs de Nederlandse westkust en zamelen daarbij geld in voor de Hartstichting. Hoek tot Helder is de langste kitesurftocht van de wereld die in één dag wordt afgelegd.

Dit jaar doen een recordaantal deelnemers mee. De startbewijzen voor de jubileumeditie waren binnen 12 minuten uitverkocht. Onder de deelnemers dit jaar zijn onder andere oud-schaatser Mark Tuitert en de professionele kitesurfers Kevin Langeree en Lasse Walker.

Tijdens de tocht komen de kiters langs de stranden van Hoek van Holland, Scheveningen, IJmuiden, Camperduin en Den Helder.

De kitesurfmarathon wordt georganiseerd door Stichting Kite 4 Charity. Via de stichting wordt ieder jaar geld ingezameld voor het goede doel. Vorig jaar was het totaalbedrag 600.000 euro. Het ingezamelde bedrag wordt na het event aan de finish bekendgemaakt.